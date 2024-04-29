В Карачаево-Черкессии произошло нападение на временный пост ДПС в поселке Мара-Аягъы, в результате которого погибли два прикомандированных сотрудника полиции из Курганской области и получили ранения еще четыре человека, включая сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудника Росгвардии и сотрудника УМВД по Курганской области.
Нападение началось, когда группа боевиков на автомобиле ВАЗ-2109 подъехала к посту, бросила взрывное устройство и открыла огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь, в ходе которого пятеро нападавших были ликвидированы. На одном из преступников сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), которое он носил на себе, сообщает Telegram-канал "SHOT".
Следственный комитет по Карачаево-Черкессии сообщил, что уничтоженные боевики были опознаны как предполагаемые участники ранее произошедшего нападения на полицейских 22 апреля. В связи с последним инцидентом было возбуждено уголовное дело.
Фото: commons.wikimedia.org/Remigiusz Józefowicz (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland).
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