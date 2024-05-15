Компания Google случайно удалила частный облачный аккаунт австралийского пенсионного фонда UniSuper, управляющего активами на сумму 125 миллиардов долларов.

Из-за этого инцидента более полумиллиона участников фонда на протяжении недели не имели доступа к своим учетным записям. Для восстановления работоспособности компании пришлось использовать резервный аккаунт у другого облачного провайдера, и полный доступ был восстановлен лишь спустя неделю.

Генеральный директор Google Cloud Томас Кьюриан и глава UniSuper Питер Чан заявили, что это был единичный, беспрецедентный случай, и заверили, что предприняты меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Тем не менее, инцидент вызывает беспокойство у компаний и государственных структур, которые все чаще используют облачные платформы, сообщает The Guardian.

Google Cloud обслуживает около 60% крупнейших мировых корпораций и 90% перспективных стартапов в сфере генеративного искусственного интеллекта. Около полумиллиона компаний по всему миру, включая Volkswagen и Royal Bank of Canada, используют Google Cloud. Американские государственные структуры, такие как АНБ и Пентагон, также заключили крупные контракты с облачными провайдерами для хранения важнейшей информации.

Фото: commons.wikimedia.org/Nyshita talluri(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)