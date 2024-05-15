Во Франции в розыск объявлен преступник по кличке Муха, в ходе побега которого погибло трое полицейских

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сделал заявление, что на поимку беглого преступника Мохамеда Амра (Муха) были брошены огромные силы в виде сотрудников полиции и жандармерии.
Интерпол сообщил, что преступник по кличке Муха сбежал из под конвоя, во время его побега были убиты трое сотрудников полиции. В ходе перевозки заключенного в полицейском фургоне в него открыла стрельбу группа неизвестных.
Заключенному удалось cбежать. Во время перестрелки трое полицейских получили смертельные ранения, после чего вскоре скончались.
Лидер Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся шоком в посте соцсети X, пообещав, что все виновные в данном происшествии понесут заслуженное наказание.
Фото: commons.wikimedia.org/Brunoguzzi (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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