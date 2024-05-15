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На турецкой станции метро было найдено СВУ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:21

На турецкой станции метро было найдено СВУ

В столице Турции на станции метро было обнаружено СВУ, сообщает телеканал AHaber.

По данным телеканала, самодельное взрывное устройство было обнаружено в стене у входа в станцию метро. Фитиль СВУ был наполовину сгоревший. Место обнаружения - район Башакшехир, рядом с промзоной Эсенлер.

На место были отправлены силы полиции.

Фото: commons.wikimedia.org/Kafkasmurat (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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