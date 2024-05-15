Телеведущая и журналистка Ксения Собчак крайне резко отреагировала на отставку Магомеда Даудова, занимавшего пост председателя парламента Чеченской Республики.
Сообщение Собчак появилось в ее собственном Telegram-канале "Кровавая барыня".
Собчак заявила "****, лишь бы на Москва".
Напомним, что в среду, 15 мая, появилась информация, что соратник главы Чечни Рамзана Кадырова принял решение о досрочном сложении с себя полномочий. Он не назвал причину своего решения, но уточнил, что принял его после совещения с Кадыровым.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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