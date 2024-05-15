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Собчак отреагировала на уход Даудова с поста фразой
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:48

Собчак отреагировала на уход Даудова с поста фразой "лишь бы не Москва"

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак крайне резко отреагировала на отставку Магомеда Даудова, занимавшего пост председателя парламента Чеченской Республики.

Сообщение Собчак появилось в ее собственном Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак заявила "****, лишь бы на Москва".

Напомним, что в среду, 15 мая, появилась информация, что соратник главы Чечни Рамзана Кадырова принял решение о досрочном сложении с себя полномочий. Он не назвал причину своего решения, но уточнил, что принял его после совещения с Кадыровым.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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