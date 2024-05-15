Магомед Даудов огласил о досрочном уходе с поста председателя парламента Чечни, который он занимал с 2015 года, как передает корреспондент РИА Новости.



На внеочередной сессии Даудов отказался от своих полномочий депутата и автоматически ушел с поста председателя парламента. По его словам, такое решение он принял после обсуждения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.



Он выразил благодарность депутатскому корпусу за результативную деятельность. На вопрос о следующем для него шаге, Даудов ответил, что для него главное оставаться "на пути Ахмата-Хаджи Кадырова".

Фото: parlamentchr.ru/Парламент Чеченской Республики (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)