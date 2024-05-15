Магомед Даудов огласил о досрочном уходе с поста председателя парламента Чечни, который он занимал с 2015 года, как передает корреспондент РИА Новости.
На внеочередной сессии Даудов отказался от своих полномочий депутата и автоматически ушел с поста председателя парламента. По его словам, такое решение он принял после обсуждения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Он выразил благодарность депутатскому корпусу за результативную деятельность. На вопрос о следующем для него шаге, Даудов ответил, что для него главное оставаться "на пути Ахмата-Хаджи Кадырова".
Фото: parlamentchr.ru/Парламент Чеченской Республики (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Вучевич: сохранение стабильности региона стратегическим приоритетом
Премьер Сербии Милош Вучевич подчеркнул в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, что поддержание устойчивости региона является ключевой стратегической задачей Сербии.
Поведение Энтони Блинкена смутило экс-подполковника армии США
Экс-подполковник армии США раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за его поведение в Киеве.
Собчак отреагировала на уход Даудова с поста: ***, лишь бы не Москва
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак крайне резко отреагировала на отставку Магомеда Даудова, занимавшего пост председателя парламента Чеченской Республики.
Певица Бузова назвала экс-бойфренда Майорова "лучшим"
Замужем Ольга Бузова была один раз — за Дмитрием Тарасовым. Последний ей изменил, что и стало причиной их развода.