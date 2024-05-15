Ольга Бузова, российская певица и телеведущая раскрыла имя лучшего бывшего возлюбленного о котором вспоминает только с теплотой. В беседе с телеведущей Ляйсан Утяшевой в видео на Ютуб она назвала Тимофея Майорова, с которым артистка до сих пор общается.

"Он для меня идеальный мужчина. Образованный, внимательный, никогда меня не будил утром, аккуратно вставал, гладил рубашку, делал бутерброд, пил кофе, обнимал и целовал меня", — сказал Бузова.

Замужем Ольга Бузова была один раз — за Дмитрием Тарасовым. Последний ей изменил, что и стало причиной их развода.

Фото:commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)