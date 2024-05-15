Ольга Бузова, российская певица и телеведущая раскрыла имя лучшего бывшего возлюбленного о котором вспоминает только с теплотой. В беседе с телеведущей Ляйсан Утяшевой в видео на Ютуб она назвала Тимофея Майорова, с которым артистка до сих пор общается.
"Он для меня идеальный мужчина. Образованный, внимательный, никогда меня не будил утром, аккуратно вставал, гладил рубашку, делал бутерброд, пил кофе, обнимал и целовал меня", — сказал Бузова.
Замужем Ольга Бузова была один раз — за Дмитрием Тарасовым. Последний ей изменил, что и стало причиной их развода.
Фото:commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
На турецкой станции метро было найдено СВУ
В столице Турции на станции метро было обнаружено СВУ, сообщает телеканал AHaber.
На Западе заявили о конфликте между Будановым* и Сырским
Между начальником ГУР Министерства обороны Украины Кириллом Будановым* и командиром Вооруженных Сил Украины Александром Сырским происходит открытое противостояние в Харькове, как сообщает британский специалист Александр Меркурис на своем канале на YouTube.
Собчак отреагировала на уход Даудова с поста фразой "лишь бы не Москва"
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак крайне резко отреагировала на отставку Магомеда Даудова, занимавшего пост председателя парламента Чеченской Республики.
Гендир Google Cloud заверил компании в безопасности облачного хранилища
Компания Google случайно удалила частный облачный аккаунт австралийского пенсионного фонда UniSuper.