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В Подмосковных лесах нашли около десятка беспилотников
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  • Опубликована сегодня в 4:42

В Подмосковных лесах нашли около десятка беспилотников

Главное управление региональной безопасности предупредило жителей и гостей Подмосковья о "неприятных сюрпризах", которые могут подстерегать их в лесных массивах во время отдыха на природе.

Дело в том, что со сходом снега в лесах обнаружены около десятка не взорвавшихся украинских дронов. Как и любой боеприпас, они могут быть опасны, несмотря на то, что были подавлены средствами РЭБ. ГУРБ МО опубликовало инструкцию, что делать с такими "подснежниками".

Согласно правилам безопасности, в первую очередь нужно отойти подальше и не трогать аппарат. Нельзя ничего в него кидать и пытаться подорвать самостоятельно. Запрещено пользоваться вблизи БПЛА мобильниками, радиоаппаратурой и GPS, чтобы не активировать взрывное устройство. И, конечно, позвонить в 112.

Эти правила пригодятся жителям и других областей, подвергавшихся атакам БПЛА со стороны Украины. Во время длинных весенних выходных, отправляясь на природу, соблюдайте собственную безопасность и про противопожарную тоже не забывайте.

Фото: armyinform. com.ua/Army.com.ua(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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