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Диетолог Хасанова рассказала, что алкоголь, газировка и эмоции способствуют перееданию
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  • Опубликована сегодня в 19:10

Диетолог Хасанова рассказала, что алкоголь, газировка и эмоции способствуют перееданию

Удержаться от переедания в праздники поможет умеренное потребление алкоголя, заявила диетолог центра здоровья Verba Mayr Линда Хасанова. Кроме того, эксперт советует следить за количеством и качеством потребляемой пищи и контролировать эмоции.

Если планируется плотный ужин, не пропускайте завтрак и обед. Хорошо пережевывайте пищу. Готовя мясо и овощи на мангале, отдавайте предпочтение нежирным видам мяса и натуральным маслам вместо магазинных соусов.

В праздники важно контролировать количество добавляемых в блюда соусов. Ограничьте или исключите потребление алкоголя, а водный баланс поддерживайте, заменяя газированные напитки на воду.

"Встречи с друзьями и семьей, а также общее праздничное настроение могут способствовать перееданию из-за желания наслаждаться временем с близкими и отдыхом. Эмоциональное переедание часто служит реакцией на стресс, радость или другие сильные эмоции, что приводит к потреблению большего количества пищи, чем необходимо", — объяснила врач.

Поэтому не забывайте про эмоциональную составляющую праздника. Помимо застолья, можно прогуляться по лесу, сходить в парк, поиграть в активные или настольные игры.

Фото: commons.wikimedia.org/Leonardo "Leguas" Carvalho(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)

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