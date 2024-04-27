Удержаться от переедания в праздники поможет умеренное потребление алкоголя, заявила диетолог центра здоровья Verba Mayr Линда Хасанова. Кроме того, эксперт советует следить за количеством и качеством потребляемой пищи и контролировать эмоции.
Если планируется плотный ужин, не пропускайте завтрак и обед. Хорошо пережевывайте пищу. Готовя мясо и овощи на мангале, отдавайте предпочтение нежирным видам мяса и натуральным маслам вместо магазинных соусов.
В праздники важно контролировать количество добавляемых в блюда соусов. Ограничьте или исключите потребление алкоголя, а водный баланс поддерживайте, заменяя газированные напитки на воду.
"Встречи с друзьями и семьей, а также общее праздничное настроение могут способствовать перееданию из-за желания наслаждаться временем с близкими и отдыхом. Эмоциональное переедание часто служит реакцией на стресс, радость или другие сильные эмоции, что приводит к потреблению большего количества пищи, чем необходимо", — объяснила врач.
Поэтому не забывайте про эмоциональную составляющую праздника. Помимо застолья, можно прогуляться по лесу, сходить в парк, поиграть в активные или настольные игры.
Фото: commons.wikimedia.org/Leonardo "Leguas" Carvalho(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)
Польша не пропустила через свою границу около 20 автомобилей для ВСУ
Колонну заблокировали на пограничном пункте "Зосин-Устилуг".
ХАМАС получило ответ от Израиля на предложения по мирному плану
Ранее движение передало через Египет и Катар свои предложения по реализации мирного плана в Секторе Газа.
В Госдуму внесен законопроект о повышении эффективности контроля в сфере миграции
В Государственную Думу России внесли законопроект о повышении эффективности федерального контроля в сфере миграции.
Путин предрек равенство россиян, независимо от места жительства
Президент России Владимир Путин заявил, что всем гражданам страны нужно создать равные возможности, независимо от региона, где они живут.