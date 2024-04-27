В Государственную Думу России внесли законопроект о повышении эффективности федерального контроля в сфере миграции.

Мигранты будут обязаны соблюдать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику РФ, чтобы сохранить право на въезд в страну.

Трудовые мигранты, которые совершили преступления или потеряли право на пребывание в России, будут высланы из страны.

Мигранты, в отношении которых введен режим высылки, не смогут менять место проживания без разрешения МВД.

Также предлагается сократить срок временного пребывания в России трудовых ммигрантов до 90 дней в году.

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