В Государственную Думу России внесли законопроект о повышении эффективности федерального контроля в сфере миграции.
Мигранты будут обязаны соблюдать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику РФ, чтобы сохранить право на въезд в страну.
Трудовые мигранты, которые совершили преступления или потеряли право на пребывание в России, будут высланы из страны.
Мигранты, в отношении которых введен режим высылки, не смогут менять место проживания без разрешения МВД.
Также предлагается сократить срок временного пребывания в России трудовых ммигрантов до 90 дней в году.
Фото: commons.wikimedia.org/Miran Hladnik(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.)
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