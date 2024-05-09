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Лидер оппозиционного движения Армении призвал Пашиняна уйти в отставку, выступая на большом митинге
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 21:28

Лидер оппозиционного движения Армении призвал Пашиняна уйти в отставку, выступая на большом митинге

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян выступил перед многотысячной толпой митингующих и сделал заявление, что нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку.

Архиепископ дал Пашиняну час на исполнение народной воли. Армянский премьер проигнорировал данное обращение.

Оппозиция добавила, что совместно с тремя парламентскими фракциями ("Гражданский договор", "Армения", "Честь имею") начнут исполнение процедуры импичмента армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Лидер Тавушского оппозиционного движения также не исключил, что в стране пройдут акты гражданских волнений.

Фото: commons.wikimedia.org/RaffiKojian

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