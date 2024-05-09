Лидер оппозиционного движения Армении призвал Пашиняна уйти в отставку, выступая на большом митинге

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян выступил перед многотысячной толпой митингующих и сделал заявление, что нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку.
Архиепископ дал Пашиняну час на исполнение народной воли. Армянский премьер проигнорировал данное обращение.
Оппозиция добавила, что совместно с тремя парламентскими фракциями ("Гражданский договор", "Армения", "Честь имею") начнут исполнение процедуры импичмента армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Лидер Тавушского оппозиционного движения также не исключил, что в стране пройдут акты гражданских волнений.
Фото: commons.wikimedia.org/RaffiKojian
Xiaomi представила новый модульный вентилятор
Xiaomi представила новый модульный напольный вентилятор Mijia DC Inverter Pro, который работает от инверторного мотора, обеспечивая тихую работу и имитацию восьми видов естественного ветра.
Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину
Генсекретарь военно-политического бока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок и страны Альянса не будут отправлять войска на территорию, а также подметил, что Украина об этом их и не просила.
Британские ученые доказали, что трудные времена действительно укрепляют человеческие общества
Британские археологи из Борнмутского университета изучили исторические данные, чтобы подтвердить, что трудные времена укрепляют человеческие общества.
Врач Кашух: использование пищевой соды против изжоги опасно до здоровья
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что использование пищевой соды для облегчения изжоги может привести к увеличению риска развития опасных заболеваний, включая рак.