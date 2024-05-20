Владимир Зеленский, после завершения своего президентского срока, не будет более являться главой Украины, однако, по мнению председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сохранит статус военного преступника.
Информационное агентство РИА Новости сообщает, что Картаполов утверждает, несмотря на изменение статуса Зеленского, его ответственность за военные преступления останется неизменной. Также депутат подчеркнул, что Россия намерена потребовать ответа от Зеленского за совершенные им преступления против граждан Украины и России.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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