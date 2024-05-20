В последнем эксперименте блогера Эрика Паркера было показано, что устаревшие операционные системы Windows XP и Windows 2000 мгновенно заражаются вирусами сразу после подключения к интернету без защиты.
В течение нескольких минут виртуальные машины, работающие на этих системах, были атакованы множеством вредоносных программ, приводя к серьезным сбоям, включая синий экран смерти на Windows 2000.
Блогер подчеркнул отсутствие современных механизмов безопасности в этих ОС по сравнению с более новыми версиями Windows, начиная с Windows 7. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать защитные меры, включая антивирусы и брандмауэры, при использовании старых версий Windows, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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