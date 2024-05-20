Посол Ирана в России заявил, что не в курсе версии о "теракте" в отношении потерпевшего крушения вертолета с президентом Раиси.

Казем Джалали заявил, что не в курсе о рассматриваемой версии "теракта" в отношении авикатастрофы, в результате корой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси.

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