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Xiaomi представила новый модульный вентилятор
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:56

Xiaomi представила новый модульный вентилятор

Xiaomi представила новый модульный напольный вентилятор Mijia DC Inverter Pro, который работает от инверторного мотора, обеспечивая тихую работу и имитацию восьми видов естественного ветра.

Устройство способно перемещать до 25 кубометров воздуха в минуту и регулируется до 100 уровней оборотов. Вентилятор можно контролировать через пульт, Bluetooth, сенсорные кнопки или голосом благодаря HyperOS Connect и Xiao AI.

Компактный дизайн и модульная конструкция включают блок хранения. Потребляя всего 1,9 Вт на первой скорости, его можно подключить через USB-C к пауэрбанку, обеспечивая работу до 22 часов от АКБ на 10 000 мАч. Стоимость устройства составляет $55, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/N509FZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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