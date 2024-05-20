Иранский политолог: преемником Раиси станет человек с такими же взглядами

Газета Politico сообщила, что Эбрахим Раиси хотел сместить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи Можтаба Хаменеи. На Западе предположили, что возможным наследником, который заменит Раиси, может стать сын Хаменеи.

Но иранский политолог и журналист Хаял Муаззин не разделяет точку зрения западных коллег, заявив, что следующим лидером Ирана может быть только человек, которые разделяет аналогичные с Раиси взгляды.

Иранский эксперт также отметил, что Али Хаменеи является духовным лидером и он не будет вмешиваться в выборы.

Фото: farsi.khamenei.ir/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International license)