Газета Politico сообщила, что Эбрахим Раиси хотел сместить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи Можтаба Хаменеи. На Западе предположили, что возможным наследником, который заменит Раиси, может стать сын Хаменеи.
Но иранский политолог и журналист Хаял Муаззин не разделяет точку зрения западных коллег, заявив, что следующим лидером Ирана может быть только человек, которые разделяет аналогичные с Раиси взгляды.
Иранский эксперт также отметил, что Али Хаменеи является духовным лидером и он не будет вмешиваться в выборы.
Фото: farsi.khamenei.ir/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Эксперт: ВС РФ молниеносно реагируют на угрозы ВСУ
Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что российские военные теперь чрезвычайно быстро реагируют на угрозы со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции.
Казем Джалли не в курсе версии о "теракте" с вертолетом президента Ирана
Посол Ирана в России заявил, что не в курсе версии о "теракте" в отношении потерпевшего крушения вертолета с президентом Раиси.
"Авилон" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы контрактных моторов
Приобретение контрактного двигателя для российских автолюбителей часто связано с различными препятствиями, согласно словам Алексея Шпикалова, директора по сервису и запчастям в автомобильной группе "Авилон".
Блогер Паркер: ОС Windows XP и Windows 2000 заражаются вирусами после подключения интернета
В последнем эксперименте блогера Эрика Паркера было показано, что устаревшие операционные системы Windows XP и Windows 2000 мгновенно заражаются вирусами сразу после подключения к интернету без защиты.