Российские поставщики за первые четыре месяца текущего года нарастили отправки голубого топлива в Китай более чем на 13 процентов. В абсолютных цифрах показатели достигли 2,415 миллиона тонн сжиженного природного газа на 1,455 миллиарда долларов, приводит свежую информацию главное таможенное управление КНР.
Одновременно суммарный объём топлива, направленного по газопроводу "Сила Сибири" из нашей страны восточному соседу в январе - апреле вырос на 8,2%, до 2,5 млрд долларов. РФ занимает второе место по газопроводному газу среди поставщиков китайским покупателям. На первом месте находится Туркменистан, на третьем - Мьянма.
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