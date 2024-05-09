Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.05.2024 : 91,8239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.05.2024 : 98,9461
Врач Кашух: использование пищевой соды против изжоги опасно до здоровья
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:53

Врач Кашух: использование пищевой соды против изжоги опасно до здоровья

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что использование пищевой соды для облегчения изжоги может привести к увеличению риска развития опасных заболеваний, включая рак.

Несмотря на кратковременное облегчение, сода провоцирует желудок на повышенное производство соляной кислоты, что усиливает симптомы изжоги. Более того, сода может раздражать слизистую оболочку желудка, что в долгосрочной перспективе может вызвать рак.

Кашух также отметила, что применение соды противопоказано при заболеваниях почек, печени и сердца. Утверждения о том, что сода помогает при онкологических заболеваниях, она назвала мифом, сообщает МедикФорум.

Фото: flickr. com/katerha (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Xiaomi представила новый модульный вентилятор

Xiaomi представила новый модульный вентилятор

Xiaomi представила новый модульный напольный вентилятор Mijia DC Inverter Pro, который работает от инверторного мотора, обеспечивая тихую работу и имитацию восьми видов естественного ветра.

Читать полностью
Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину

Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину

Генсекретарь военно-политического бока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок и страны Альянса не будут отправлять войска на территорию, а также подметил, что Украина об этом их и не просила.

Читать полностью

Общество

Британские ученые доказали, что трудные времена действительно укрепляют человеческие общества

Британские ученые доказали, что трудные времена действительно укрепляют человеческие общества

Британские археологи из Борнмутского университета изучили исторические данные, чтобы подтвердить, что трудные времена укрепляют человеческие общества.

Читать полностью
Ученые США и Греции научились предсказывать суицидальное поведение с помощью ИИ

Ученые США и Греции научились предсказывать суицидальное поведение с помощью ИИ

Ученые из США и Греции разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, способный предсказывать склонность к суицидальным мыслям и поведению, включая членовредительство, с точностью 92%.

Читать полностью

Новости