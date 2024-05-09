Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что использование пищевой соды для облегчения изжоги может привести к увеличению риска развития опасных заболеваний, включая рак.

Несмотря на кратковременное облегчение, сода провоцирует желудок на повышенное производство соляной кислоты, что усиливает симптомы изжоги. Более того, сода может раздражать слизистую оболочку желудка, что в долгосрочной перспективе может вызвать рак.

Кашух также отметила, что применение соды противопоказано при заболеваниях почек, печени и сердца. Утверждения о том, что сода помогает при онкологических заболеваниях, она назвала мифом, сообщает МедикФорум.

Фото: flickr. com/katerha (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)