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Китайская компания Dongfeng представила новый кроссовер Voyah Zhiyin
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:28

Китайская компания Dongfeng представила новый кроссовер Voyah Zhiyin

Китайская компания Dongfeng представила новый среднеразмерный кроссовер Voyah Zhiyin, который позиционируется как более младшая модель по сравнению с Voyah Free. Автомобиль будет доступен в электрической версии с одним или двумя двигателями и задним или полным приводом.

Разработчики также рассматривают возможность выпуска гибридных версий.

Дизайн Zhiyin вдохновлён моделями Lincoln, а его размеры составляют 4725 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1636 мм в высоту, с колёсной базой 2900 мм. Базовая модель оснащена 292-сильным электродвигателем, а также предлагаются моноприводная версия с 313-сильным мотором и полноприводная версия с двумя 218-сильными моторами.

Детали о ёмкости аккумулятора CATL пока не раскрыты, но ожидается несколько вариантов. Презентация модели ожидается до конца лета, и возможно, что на экспортных рынках она получит другое название, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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