Китайская компания Dongfeng представила новый среднеразмерный кроссовер Voyah Zhiyin, который позиционируется как более младшая модель по сравнению с Voyah Free. Автомобиль будет доступен в электрической версии с одним или двумя двигателями и задним или полным приводом.

Разработчики также рассматривают возможность выпуска гибридных версий.

Дизайн Zhiyin вдохновлён моделями Lincoln, а его размеры составляют 4725 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1636 мм в высоту, с колёсной базой 2900 мм. Базовая модель оснащена 292-сильным электродвигателем, а также предлагаются моноприводная версия с 313-сильным мотором и полноприводная версия с двумя 218-сильными моторами.

Детали о ёмкости аккумулятора CATL пока не раскрыты, но ожидается несколько вариантов. Презентация модели ожидается до конца лета, и возможно, что на экспортных рынках она получит другое название, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)