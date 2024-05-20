Китайская компания Dongfeng представила новый среднеразмерный кроссовер Voyah Zhiyin, который позиционируется как более младшая модель по сравнению с Voyah Free. Автомобиль будет доступен в электрической версии с одним или двумя двигателями и задним или полным приводом.
Разработчики также рассматривают возможность выпуска гибридных версий.
Дизайн Zhiyin вдохновлён моделями Lincoln, а его размеры составляют 4725 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1636 мм в высоту, с колёсной базой 2900 мм. Базовая модель оснащена 292-сильным электродвигателем, а также предлагаются моноприводная версия с 313-сильным мотором и полноприводная версия с двумя 218-сильными моторами.
Детали о ёмкости аккумулятора CATL пока не раскрыты, но ожидается несколько вариантов. Презентация модели ожидается до конца лета, и возможно, что на экспортных рынках она получит другое название, сообщает Motor.
Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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