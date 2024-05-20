Информационное агентство IRANA сообщает, что Али Багери назначен и.о главы МИД страны.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери назначен исполняющим обязанности главы МИД страны после гибели Хосейна Амира Абдоллахияна.
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