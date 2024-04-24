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ТАСС: замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки
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  • Опубликована сегодня в 11:37

ТАСС: замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в инкриминируемом преступлении, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иванова задержали во вторник по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

По словам собеседника агентства, заместитель министра был задержан на рабочем месте.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что материалы следствия по делу Иванова основаны в том числе на свидетельских показаниях и результатах оперативных мероприятий. Министр обороны Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании, подчеркнул источник.

Фото: commons.wikimedia.org/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).

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