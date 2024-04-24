Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в инкриминируемом преступлении, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Иванова задержали во вторник по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
По словам собеседника агентства, заместитель министра был задержан на рабочем месте.
Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что материалы следствия по делу Иванова основаны в том числе на свидетельских показаниях и результатах оперативных мероприятий. Министр обороны Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании, подчеркнул источник.
Фото: commons.wikimedia.org/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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