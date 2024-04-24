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По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан замминистра обороны
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:59

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан замминистра обороны

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Коллега Сергея Шойгу задержан правоохранительными органами вечером вторника. Еще утром 23-го апреля Иванов принимал участие в коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.

"Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий", — сказал источник в правоохранительных органах ТАСС.

Он также добавил, что глава Минобороны Шойгу "также заранее был поставлен в известность" перед задержанием, сообщил источник агентства. Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

По данным агентства ТАСС, Иванов с 2016 года в должности замминистра обороны занимался управлением имуществом, расквартирования войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил, а также закупки в рамках гособоронзаказа. Согласно статье, взятка составляла от 1 млн рублей, за это грозит до 15 лет лишения свободы.

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