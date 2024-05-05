Фотобиомодуляция — неинвазивный метод светотерапии низкой интенсивности, может улучшить умственные функции, смягчая негативное воздействие хронического стресса. Исследование на мышах выявило, что такая терапия способствует восстановлению молекулярного пути SIRT1, который связан со старением и потерей нервных клеток.

Фотобиомодуляция также изменяет работу кишечных бактерий, что ведет к снижению воспаления в головном мозге и улучшению психического здоровья. Это открытие подчеркивает важность интегрированных подходов в лечении психических расстройств, включая возможное сочетание светотерапии с традиционной фармакотерапией в случаях тяжелой депрессии, сообщает Газета.Ру.

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