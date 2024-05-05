Исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, выявило потенциально опасный побочный эффект приема пробиотиков, который заключается в возможности попадания бактерий в кровоток (бактериемия).

В рамках исследования, проведенного с сентября 2011 по февраль 2023 года в университетской больнице Осаки, было зафиксировано 6576 случаев бактериемии, из которых в пяти случаях бактериемия была вызвана бактерией Clostridium Butyricum, содержащейся в популярных в Японии пищевых добавках.

ДНК бактерий в пробиотиках совпала с ДНК микробов, выделенных из биоматериала пациентов. Четверо из пяти пациентов выжили, подтверждая, что пробиотики могут в редких случаях привести к серьезным осложнениям. Ученые рекомендуют с осторожностью подходить к назначению пробиотиков, особенно госпитализированным пациентам с подавленным иммунитетом, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Hadassa Loth de Oliveira (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)