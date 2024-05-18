Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что только создание Палестинского государства сможет положить конец продолжающемуся конфликту между Иерусалимом и движением палестинцев "Хамас". Он предупредил, что ситуация в Газе может усугубиться и распространиться на другие государства Ближнего Востока.

"Война в Газе угрожает заразить регион. Единственный способ положить конец циклу насилия — решение о создании двух стран, когда Израиль и Палестина живут бок о бок, а Иерусалим будет столицей обоих государств", — написал Гутерриш в своем аккаунте в социальной сети Х.

Ранее, 22 декабря 2023-го, министр Сергей Лавров также высказал мнение, что создание двух государств может прекратить конфликт в анклаве. С 29 февраля по 2 марта в Москве прошла "межпалестинская встреча" с участием 14 организаций, где обсуждались пути разрешения конфликта в Газе.

Палестина подала заявку в ООН в сентябре 2011-го, но тогда её не поддержал Совбез, а 4 апреля 2024-го Мальта удовлетворила просьбу Палестины о возобновлении рассмотрения её заявки. Впоследствии, 10 мая, Генеральная Ассамблея ООН согласовала проект резолюции, рекомендующий Совету Безопасности рассмотреть принятие Палестины в качестве полноправного члена организации.

Фото: flickr.com/U.S. Mission Photo by Eric Bridiers (Public domain)