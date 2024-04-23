Признание Украины государством-террористом исключит возможность вести переговоры, так как с террористами переговоры не ведутся. Об этом NewsInfo.Ru сообщил политолог Игорь Гвритишвили.

"Это значит надо уничтожить государство, если логично рассуждать, признав его террористом. Это невозможно", — рассказал собеседник издания.

По его словам, на практике, случаев признание государства-террористом не было.

"Можно признать отдельные личности или организации. Но государство действительно невозможно признать террористом. По-моему, таких случаев не было, чтобы признавали государство террористом", — заключил Гвритишвили.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что признать Украину государством-террористом невозможно, а киевский режим, безусловно, террористический.

Фото: flickr.com/Vlad Yaitskiy (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)