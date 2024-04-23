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  • Опубликована сегодня в 10:17

Валентина Матвиенко заявила, что Украину нельзя признать террористическим государством

Валентина Матвиенко — спикер Совета федерации в интервью журналисту Дмитрию Киселёву прокомментировала возможность признания Украины террористическим государством.

Признать Украину государством-террористом невозможно, а киевский режим, безусловно, террористический

Таким образом, Матвиенко призвала разделять Украину и киевский режим. Действительно, государственность Украины берёт своё начало ещё со времён СССР, когда УССР была признана отдельным членом ООН, ещё находясь в составе Советского Союза. Кроме того, признанное всеми государство ООН нельзя признать террористическим, ибо не существует такой международно-правовой прооцедуры.

В то же время киевский режим действительно неоднократно проявлял свою террористическую сущность. Сотни убитых гражданских жителей в Донецке, Белгороде и других городах свидетельствуют о его террористической сущности.

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