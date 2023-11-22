Неудачный запуск: Северная Корея осуществила ракетный запуск в направлении Японского моря

Северная Корея в ночь на четверг, 23 ноября, запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря.
Предположительно, запуск оказался неудачным, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Как указывается, пуск баллистической ракеты состоялся в среду в 23:05 (17:05 мск).
Зурабишвили: свободные выборы в 2024 году — ключ к переговорам о вступлении Грузии в ЕС
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Достижение соглашения по заложникам зависит и от Израиля, и от ХАМАС: заявление США
Достижение окончательных соглашений по освобождению заложников теперь зависит от двух сторон.
Исследователи выяснили как загрязняется Арктика
Ученые из Южного федерального университета (САФУ), совместно с исследователями Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ), в рамках экспедиции "Арктический плавучий университет" (АПУ), провели исследование, посвященное особенностям загрязнения Арктики морским мусором, как сообщается в пресс-службе университета.
Ученые ЮФУ создали инновационную систему для борьбы с образованием сосулек на крышах зданий
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