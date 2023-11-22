Неудачный запуск: Северная Корея осуществила ракетный запуск в направлении Японского моря

Разработанная вибрационная система состоит из набора моторов, каждый из которых имеет размер, не превышающий спичечный коробок. Они устанавливаются на небольшой карниз из тонкого металла на расстоянии около метра друг от друга, после чего дополнительно устанавливается козырек на крыше.