Аргентина предлагает свое место для мирной конференции по Украине

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей выдвинул предложение о проведении мирной конференции по Украине в своей стране, сообщила его советник Диана Мондино.

"Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и на Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно", — сказала она журналистам.

Так Мондино прокомментировала телефонный разговор между Милеем и Владимиром Зеленским, пишет ТАСС. Ранее Зеленский в интервью Fox выразил готовность обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта.