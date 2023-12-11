Служба безопасности Украины дала ответ на вопрос миллиардера Илона Маска, по какому поводу был арестован блогер Гонсало Лирэ, имеющий американское гражданство. Маск возмутился поведением властей Украины, обозначив свою позицию тем, что Америка направила в помощь Украине более 100 млрд долларов, получив взамен задержание своих же граждан.

В пресс-службе СБУ сообщили, что Гонсало Лира нарушил ст. 436-2 УК Украины об оправдании или отрицании действий России, что и послужило причиной ареста. Также блогер утверждал, что «в Украине царит неонацистский режим».

Арест Лиры состоялся еще в мае. После этого блогер утверждал, что в СИЗО Украины его подвергли пыткам, а также занимались вымогательством, требуя 70 тысяч долларов. Свою вину Лира не признает.

Ранее издание писало о том, что Маск выступил с требованием объяснений, почему американский гражданин находится под арестом.