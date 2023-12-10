В соцесетях появилось обращение американского миллиардера Илона Маска к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В тексте Маск требует разъяснить ситуацию, в которой под арест попал американский гражданин Гонсало Лире.

На такое сообщение миллиардера сподвигло заявление журналиста из США Такера Карлсона - он утверждает, что задержанного пытают в украинской тюрьме за критику Зеленского. Тем временем Джо Байден не предпринимает никаких действий.

- После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? - возмущается Маск. - Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы.

Миллиардер требует публичных объяснений таким действиям для всего американского народа.