В соцесетях появилось обращение американского миллиардера Илона Маска к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В тексте Маск требует разъяснить ситуацию, в которой под арест попал американский гражданин Гонсало Лире.
На такое сообщение миллиардера сподвигло заявление журналиста из США Такера Карлсона - он утверждает, что задержанного пытают в украинской тюрьме за критику Зеленского. Тем временем Джо Байден не предпринимает никаких действий.
- После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? - возмущается Маск. - Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы.
Миллиардер требует публичных объяснений таким действиям для всего американского народа.
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