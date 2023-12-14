Президент России Владимир Путин высказался на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх. По его словам, россиянам не нужна дополнительная атрибутика - наших атлетов узнают и без этого.

- Наш это флаг, не наш - все знают, что это наш спортсмен, - подчеркнул Путин в своем сообщении.

Напомним, что МОК потребовал от российских спортсменов выступать в нейтральном статусе, полностью отказавшись от национальной символики. Кроме того, было сокращено количество допущенных к Играм атлетов.