Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.12.2023 : 89,6741
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.12.2023 : 97,7377
Путин: российских спортсменов узнают и без флага
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 16:45

Путин: российских спортсменов узнают и без флага

Президент России Владимир Путин высказался на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх. По его словам, россиянам не нужна дополнительная атрибутика - наших атлетов узнают и без этого.

- Наш это флаг, не наш - все знают, что это наш спортсмен, - подчеркнул Путин в своем сообщении.

Напомним, что МОК потребовал от российских спортсменов выступать в нейтральном статусе, полностью отказавшись от национальной символики. Кроме того, было сокращено количество допущенных к Играм атлетов.

Мир

Швеция: США может неверно понять раскол в ЕС из-за Украины

Швеция: США может неверно понять раскол в ЕС из-за Украины

Об этом рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в преддверии саммита Европейского союза.

Читать полностью
ВОЗ призывает государства ввести ограничения на продажу электронных сигарет детям

ВОЗ призывает государства ввести ограничения на продажу электронных сигарет детям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести ограничения на продажу электронных сигарет детям, обосновывая это необходимостью защиты детей и некурящих.

Читать полностью

Общество

Ученые создали опытный препарат для диагностики и лечения рака, основанный на наночастицах

Ученые создали опытный препарат для диагностики и лечения рака, основанный на наночастицах

Ученые Института биофизики будущего МФТИ совместно с коллегами создали опытный препарат для диагностики и лечения рака, основанный на наночастицах. Препарат может применяться для точного уничтожения раковых клеток с использованием фототерапии и таргетной химиотерапии.

Читать полностью
Диетолог предупредил о негативных свойствах картофеля

Диетолог предупредил о негативных свойствах картофеля

Диетолог Михаил Гинзбург предупредил о негативных свойствах употребления картофеля, отмечая, что чрезмерное потребление этого продукта может привести к ожирению, диабету, атеросклерозу и гипертонии из-за содержания быстрых углеводов.

Читать полностью

Новости