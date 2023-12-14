Международный олимпийский комитет (МОК) изменил количество российских спортсменов, которые были отобраны для участия в Олимпийских играх. Информация была опубликована в обновленном пресс-релизе, предоставленным ведомством.

Первоначально представители организации сообщили, что на Игры в 2024 году попадут восемь россиян, теперь же количество сократилось до шести. Кроме того, был выставлен ряд ограничений и для белорусских, и для российских спортсменов. Так, например, было опубликовано требование исключить российскую символику, а сами костюмы сделать нейтральными.

Напомним, Олимпийские игры пройдут этим летом во Франции, с 26 июля до 11 августа.