Профсоюз германской полиции сообщил, что из-за увеличения числа пропалестинских мероприятий им необходима поддержка со стороны правительства ФРГ и федеральных земель, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный веб-сайт профсоюза.
В заявлении профсоюза подчеркнуто, что оперативные службы находятся под максимальной нагрузкой уже несколько недель.
За последние несколько недель во всей Германии было зафиксировано более 1,2 тысячи различных нарушений закона на мероприятиях, связанных с конфликтом между Палестиной и Израилем. Прошло более 200 акций в поддержку Израиля и более 130 пропалестинских манифестаций. Более 50 мероприятий были запрещены, и более 100 полицейских пострадали только в Берлине.
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