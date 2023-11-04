Несколько сотен человек участвуют в мирной демонстрации в поддержку Палестины в центре Берлина. Участники мероприятия, собравшиеся у телебашни и фонтана "Нептун", несут палестинские флаги и держат плакаты с выражением солидарности с Палестиной, сообщает ТАСС.

На демонстрации также звучат разные лозунги в поддержку Палестины, а участники выражают свою поддержку как на английском, так и на немецком языках. Кроме того, слышны арабские мелодии. Некоторые участники даже поднялись на фонтан и машут палестинскими флагами. Предполагается, что демонстранты пройдут по центральным улицам Берлина и завершат марш на Потсдамской площади.

Изначально организаторы сообщали, что в акции участвует около 1 тысячи человек, но потом эту цифру увеличили до 2 тысяч. Через громкоговорители им было напомнено, что отрицание права Израиля на существование, антисемитские высказывания, разжигание ненависти, призывы к насилию и террору подпадают под наказание согласно закону.

За последние несколько недель в Германии было зафиксировано более 1,2 тысячи правонарушений разного рода, связанных с палестино-израильским конфликтом. Прошли более 200 акций в поддержку Израиля и более 130 мероприятий в поддержку Палестины. Более 50 демонстраций были запрещены, а количество пострадавших полицейских только в Берлине превысило 100 человек.﻿