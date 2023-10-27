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В ЕС ожидают подробностей от Орбана о встрече с Владимиром Путиным
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  • Опубликована сегодня в 17:35

В ЕС ожидают подробностей от Орбана о встрече с Владимиром Путиным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность "согласования и прозрачности" со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении его диалога с Владимиром Путиным, как было объявлено на саммите ЕС, сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен также заверила журналистов, что на саммите ЕС не происходило двусторонних встреч с Виктором Орбаном.

Путин и Орбан встретились на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине 17 октября. Позже президент России заявил журналистам в Пекине, что обвинения в адрес Орбана в "пророссийских настроениях" являются необоснованными.

Ранее сообщалось, что президент Франции раскритиковал Виктора Орбана за встречу с Путиным в Пекине.

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