Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала подробности о последствиях злоупотребления виноградом. По ее словам, никто не отрицает пользу свежих ягод, однако их большое количество может нанести вред организму.

Так, например, в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара, который одинаково негативно влияет и на людей с болезнью печени, и на покупателей с диабетом, подчеркнула врач.

- Его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени, - подчеркнула Утюмова.

Чрезмерное употребление винограда способно повлечь за собой проблемы и у здоровых людей: например, расстройство желудка или пищевую аллергию. Последнюю вызывает большое количество витамина C.

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