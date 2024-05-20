Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала подробности о последствиях злоупотребления виноградом. По ее словам, никто не отрицает пользу свежих ягод, однако их большое количество может нанести вред организму.
Так, например, в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара, который одинаково негативно влияет и на людей с болезнью печени, и на покупателей с диабетом, подчеркнула врач.
- Его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени, - подчеркнула Утюмова.
Чрезмерное употребление винограда способно повлечь за собой проблемы и у здоровых людей: например, расстройство желудка или пищевую аллергию. Последнюю вызывает большое количество витамина C.
Фото: commons.wikimedia.org/Andshel (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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