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Гастроэнтеролог Утюмова сообщила о самой вредной ягоде
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:37

Гастроэнтеролог Утюмова сообщила о самой вредной ягоде

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала подробности о последствиях злоупотребления виноградом. По ее словам, никто не отрицает пользу свежих ягод, однако их большое количество может нанести вред организму.

Так, например, в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара, который одинаково негативно влияет и на людей с болезнью печени, и на покупателей с диабетом, подчеркнула врач.

- Его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени, - подчеркнула Утюмова.

Чрезмерное употребление винограда способно повлечь за собой проблемы и у здоровых людей: например, расстройство желудка или пищевую аллергию. Последнюю вызывает большое количество витамина C.

Фото: commons.wikimedia.org/Andshel (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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