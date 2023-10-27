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Макрон раскритиковал Виктора Орбана за встречу с Президентом РФ
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  • Опубликована сегодня в 17:11

Макрон раскритиковал Виктора Орбана за встречу с Президентом РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свою негодование по поводу встречи президента Венгрии Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным в Китае. Он подчеркнул, что такие действия, не согласованные с партнерами в Европейском союзе, могут ослабить общую внешнеполитическую позицию европейских стран, сообщает ТАСС.

Макрон подчеркнул, что уважает суверенитет каждой страны и их право на встречи с иностранными лидерами. Однако он ожидает, что после таких встреч будет проведена координация и согласование действий среди европейских стран. Он также подчеркнул, что в настоящей ситуации отношений с Россией, двусторонние контакты не должны использоваться для обсуждения вопросов, которые могут разъединить европейских союзников.

Комментируя сравнение, сделанное Орбаном несколько дней назад, между ЕС и бывшим СССР, Макрон подчеркнул, что Венгрия добровольно присоединилась к ЕС, и это предполагает определенные обязательства и ограничения, так как страны делегировали часть своего суверенитета Европе. Он выразил недовольство по поводу сравнения ЕС с СССР и подчеркнул, что это неправильное сравнение.

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Венгрии на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине 17 октября. На встрече обсуждались сотрудничество в области газа, нефти и атомной энергетики между Венгрией и Россией. Орбан также выразил необходимость прекращения вооруженного конфликта на Украине.

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