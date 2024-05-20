Специалисты компании "Яндекс" решили улучшить функции доставки с помощью роботов-курьеров. На данный момент производство охватывает 130 подобных аппаратов - они находятся в сборке. Такое же количество роботов уже приступили к работе.
- Вопрос о расширении производства до серийного будет зависеть от экономических факторов, - пишут СМИ со ссылкой на представителей компании.
Отмечается, что обращение к современным технологиям вызвано повышением требований курьеров в Москве, которые хотят повышения зарплаты. Кроме того, имеется и кадровый дефицит. Сейчас такая техника обслуживает клиентов в Москве, в Сочи, Иннополисе и Мурино.
Фото: commons.wikimedia.org/Ganbaruby (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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