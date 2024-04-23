Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: они звонят россиянам под видом страховщиков и требуют заменить полис обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказал РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.

"Социальные инженеры, охотясь за деньгами доверчивых граждан, придумывают все новые легенды. Одна из последних — о необходимости замены полиса ОМС", — рассказал эксперт.

По его словам, мошенники убеждают собеседника скачать якобы приложение Минздрава, которое по факту является программой, позволяющей получить удаленный доступ к смартфону и похитить деньги.

Калемберг пояснил, что популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи и требованием продлить "заканчивающийся" договор неоднократно освещался в СМИ, поэтому россияне знают, что эти договоры бессрочны. Форма полисов ОМС, напротив, недонократно менялась, поэтому не все граждане осведомлены о сроках их действия и легко верят, что им действительно звонят представители страховых компаний или фонда ОМС.

"Тем более что звонящие не просят назвать коды из СМС, а всего лишь просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа", — сказал он.

Поддавшись обману, человек скачивает на свой смартфон банковский троян, который может перехватывать коды из СМС и позволяет выводить средства из мобильного банка, добавил Калемберг. Он отметил, что отдельные случаи мошенничества пока зафиксированы только в Приморье, но схема может распространиться и на другие регионы, так как она "новая и эффективная".

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