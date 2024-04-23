Средняя зарплата жителей мегаполисов в России составляет 60 000 рублей в месяц, что вдвое меньше дохода, необходимого для приобретения двухкомнатной квартиры в ипотеку на вторичном рынке. Об этом РИА Новости рассказал "Мир квартир", ссылаясь на совместное исследование с "Выберу.ру".
В качестве основы исследователи взяли ипотечный кредит с годовой ставкой 18% на 30 лет, с первоначальным взносом в 30%. Реальный заработок во всех городах-миллионниках оказался ниже требуемого банками дохода.
При этом самый сильный разрыв — в три раза — обнаружен в Москве: чтобы взять ипотеку, жителям столицы нужно получать 380 тысяч рублей в месяц, при этом средняя зарплата составляет 131,7 тысячи рублей. Примерно такая же ситуация - в Казани и Нижнем Новгороде, где средний доход меньше нужного в 2,8 и 2,6 раза соответственно.
Разница меньше чем в два раза оказалась у жителей Красноярска, Челябинска, Перми и Екатеринбурга.
"Доходы большинства наших граждан, даже в городах-миллионниках, не позволяют брать ипотеку при покупке квартиры на вторичке. Не говоря уже о том, что и в качестве первоначального взноса нужно найти внушительную сумму", — отметил генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко.
По его словам, в Москве первоначальный взнос за небольшую квартиру составит 5,4 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 3 млн рублей. Луценко добавил, что ежемесячные ипотечные платежи превышают среднюю зарплату в 11 городах-миллионниках из 16. Так, в столице за "двушку" придётся платить почти 190 тысяч рублей, что на 58 тысяч рублей больше средней московской зарплаты. В Казани ипотечный платёж выше среднего дохода на 25 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 23 тысячи рублей. Проще всего жителям Красноярска — у них после уплаты ежемесячного ипотечного взноса от зарплаты останется 17 тысяч рублей, в Челябинске и Перми — 11,5 и 9 тысяч рублей соответственно.
Такая ситуация заставляет россиян пытаться оформить льготную ипотеку на квартиру в новостройке или исктаь льготные кредиты на ИЖС, подытожил Луценко.
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