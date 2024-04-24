Четыре бразильца, воевавших на стороне ВСУ, погибли или пропали без вести, сообщил РИА Новости представитель МИД Бразилии.

"МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте", — рассказал собеседник агентства.

Власти Бразилии затрудняются назвать количество граждан страны, которые участвуют в боевых действиях в зоне СВО, но связалось с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь. При этом репатриацию останков должны оплачивать близкие уничтоженных наёмников, так как власти не могут этого делать согласно действующему законодательству.

Согласно информации в национальных СМИ Бразилии, все погибшие прибыли на Украину менее трёх месяцев назад. Среди них была одна 39-летняя женщина — Талита ду Валле. Она умерла спустя три недели после прибытия в зону конфликта, задохнувшись из-за пожара в бункере, где пряталась. Прах ду Валле был доставлен на родину несколько месяцев спустя, однако семья бразильянки подозревает, что это чужие останки. Они также обвинили сослуживцев женщины в краже её имущества на сумму 70 тысяч реалов (более 13,4 тысячи долларов).

"К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей", — рассказал порталу UOL Теу Родригу Виейра, брат наёмницы.

Самому молодому погибшему наёмнику Антониу Аситиани было 25 лет. Бразилец учился на медика, но бросил образование ради гуманитарных проектов.

На стороне киевского режима воюет множество наёмников из разных стран. Минобороны РФ регулярно заявляет об уничтожении иностранных военнослужащих в зоне спецоперации.

Ранее в МИД Китая прокомментировали выделение Киеву нового пакета военной помощи.

Фото: commons. wikimedia.org/Андре Густаво Штумпф Фильо (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).