За первые шесть месяцев текущего года крупные промышленные предприятия Китая увеличили свою прибыль на 3,5%, достигнув более 3,5 трлн юаней ($492 млрд). Отдельно в обрабатывающем секторе прибыль выросла на 5%, составив около 2,5 трлн юаней ($350 млрд), а в сфере энергетики — на 23,1%, до 396,8 млрд юаней ($55,6 млрд).

В то же время, в добывающей отрасли прибыль снизилась на 10,3%, до 615,6 млрд юаней ($86,3 млрд).

Самые значительные приросты прибыли показали производители химволокна, бумаги и целлюлозы, а также производители цветных металлов. Напротив, производители топливных продуктов, черных металлов и неметаллических минералов показали резкое падение прибыли.

Крупные промышленные компании Китая также показали рост в автомобилестроении, производстве электроники и химической отрасли, в то время как угольная и нефтегазовая отрасли показали смешанные результаты.

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