Менеджер по управлению товарными категориями "МeгаФона" Андрей Иванов поделился рекомендациями по выбору зарядного кабеля для смартфона. Он подчеркнул важность проверки совместимости кабеля с устройством, обращая внимание на тип разъема и другие характеристики, такие как сила тока, которую кабель может обеспечить, и скорость передачи данных, сообщает Газета.Ру.
Современные кабели часто используют стандарт USB 3.1, который поддерживает быструю зарядку и передачу данных.
Отдельно эксперт отметил, что для продуктов Apple важна сертификация MFI, а для новых моделей iPhone — совместимость с USB 3.0 и выше. Иванов также посоветовал обращать внимание на материалы изготовления и толщину кабеля, поскольку это влияет на износостойкость и способность кабеля быстро заряжать устройство. По его словам, не стоит переплачивать за дополнительные элементы защиты, если кабель используется в домашних условиях, но для экстремальных условий лучше выбирать изделия с кевларовыми волокнами.
Фото: commons.wikimedia.org/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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