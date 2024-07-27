Российских граждан предупредили о мошеннических сообщениях, рассылаемых из-за рубежа. Юрист Иван Соловьев объяснил, что злоумышленники предлагают встречу в Москве и отправляют ссылки, якобы на новый аккаунт, которые на самом деле используются для взлома профилей на портале "Госуслуги".
Основная цель мошенников — заставить жертв взаимодействовать с ними для кражи денег и персональных данных. Соловьев настоятельно рекомендует не открывать ссылки от незнакомых номеров.
Фото: commons.wikimedia.org/Kskhh (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Крупные промпредприятия Китая за период с января по июнь увеличили прибыль на 3,5%
За первые шесть месяцев текущего года крупные промышленные предприятия Китая увеличили свою прибыль на 3,5%, достигнув более 3,5 трлн юаней ($492 млрд).
В Ашхабаде 17-18 октября пройдет консультативный совет СНГ по труду
В октябре 2024 года в Ашхабаде состоится заседание консультативного совета СНГ по труду, занятости и социальной защите населения.
Член комитета Госдумы по труду Стенякина: в 2025 году вырастет размер пособий по беременности
В 2025 году в России будут увеличены различные социальные выплаты.
Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3
В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.