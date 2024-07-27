Российских граждан предупредили о мошеннических сообщениях, рассылаемых из-за рубежа. Юрист Иван Соловьев объяснил, что злоумышленники предлагают встречу в Москве и отправляют ссылки, якобы на новый аккаунт, которые на самом деле используются для взлома профилей на портале "Госуслуги".

Основная цель мошенников — заставить жертв взаимодействовать с ними для кражи денег и персональных данных. Соловьев настоятельно рекомендует не открывать ссылки от незнакомых номеров.

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