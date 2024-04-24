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МИД КНДР прокомментировал выделение помощи Украине
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  • Опубликована сегодня в 9:35

МИД КНДР прокомментировал выделение помощи Украине

Заместитель главы МИД КНДР Им Чхон Иль опубликовал заявление в связи с выделением помощи Украине из США.

Северная Корея решительно осуждает помощь США Украине, считая её фактически финансовым наркотиком, не имеющим никакой практической значимости. В МИД КНДР отмечают, что Украина стала кладбищем для "хвалёной западной техники". В Пхеньяне выражают полную уверенность в конечной победе России в ходе СВО.

"Любая военная помощь США ни в коем случае не может остановить продвижение вперед героической армии и народа России, которые поднялись на справедливую священную войну за защиту суверенных прав и безопасности государства".

Северная Корея является государством, наиболее активно поддерживающим СВО и политику России с 2022 года. Даже в Белоруссии не решаются делать столь однозначные заявления. Более того, КНДР признаёт легитимность новых российских границ и готова к военному взаимодействию с Россией.

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