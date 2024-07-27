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В Челябинской области открыто движение в обе стороны на дороге после подтопления
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В Челябинской области открыто движение в обе стороны на дороге после подтопления

В Челябинской области восстановлено движение в обе стороны на участке автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым после подтопления, вызванного прорывом дамбы на Киалимском водохранилище из-за сильных ливней. По информации МВД России по региону, Госавтоинспекция продолжает службу на данном участке дороги.

Ранее участок автодороги был затоплен паводковыми водами, что произошло после размыва дамбы. В регионе недавно выпало до 73 мм осадков, превышая месячные нормы. Ожидаются дальнейшие сильные осадки с грозами и шквалистым усилением ветра.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Shirokov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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