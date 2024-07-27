В Челябинской области восстановлено движение в обе стороны на участке автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым после подтопления, вызванного прорывом дамбы на Киалимском водохранилище из-за сильных ливней. По информации МВД России по региону, Госавтоинспекция продолжает службу на данном участке дороги.
Ранее участок автодороги был затоплен паводковыми водами, что произошло после размыва дамбы. В регионе недавно выпало до 73 мм осадков, превышая месячные нормы. Ожидаются дальнейшие сильные осадки с грозами и шквалистым усилением ветра.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Shirokov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Крупные промпредприятия Китая за период с января по июнь увеличили прибыль на 3,5%
За первые шесть месяцев текущего года крупные промышленные предприятия Китая увеличили свою прибыль на 3,5%, достигнув более 3,5 трлн юаней ($492 млрд).
В Ашхабаде 17-18 октября пройдет консультативный совет СНГ по труду
В октябре 2024 года в Ашхабаде состоится заседание консультативного совета СНГ по труду, занятости и социальной защите населения.
Член комитета Госдумы по труду Стенякина: в 2025 году вырастет размер пособий по беременности
В 2025 году в России будут увеличены различные социальные выплаты.
Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3
В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.