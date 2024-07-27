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Метеоролог Позднякова: в августе Москву ожидает теплая погода
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Метеоролог Позднякова: в августе Москву ожидает теплая погода

В августе в Москве ожидается теплая погода, без значительных похолоданий. Главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что температура будет в пределах климатической нормы, возможно, даже на градус выше обычного, сообщает Вечерняя Москва.

Несмотря на то, что среднемесячная температура в августе ниже, чем в июле, и дни становятся короче, лето продолжится. Точные значения температуры в течение месяца предсказать сложно, однако ожидается, что они останутся в пределах нормы.

Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin (Free Art License)

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