В октябре 2024 года в Ашхабаде состоится заседание консультативного совета СНГ по труду, занятости и социальной защите населения. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру подготовить и провести это мероприятие на высоком уровне.
Заседание планируется на 17-18 октября.
На нём будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области труда и социальной защиты среди стран СНГ, что соответствует стратегии, принятой в 2019 году в Ашхабаде. Консультативный совет, созданный в 1992 году, занимается формированием общего рынка труда, регулированием миграции рабочей силы и другими важными вопросами.
Фото: commons.wikimedia.org/Tinss (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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