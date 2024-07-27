В октябре 2024 года в Ашхабаде состоится заседание консультативного совета СНГ по труду, занятости и социальной защите населения. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру подготовить и провести это мероприятие на высоком уровне.

Заседание планируется на 17-18 октября.

На нём будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области труда и социальной защиты среди стран СНГ, что соответствует стратегии, принятой в 2019 году в Ашхабаде. Консультативный совет, созданный в 1992 году, занимается формированием общего рынка труда, регулированием миграции рабочей силы и другими важными вопросами.

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