Белорусские спецслужбы успешно предотвратили атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Литвы, на объекты в Минске, заявил глава КГБ Иван Тертель.
Ранее портал news.info сообщал о высказываниях Александра Лукашенко, выразившего беспокойство относительно возможных действий оппозиции и их сторонников по захвату Кобринского района в Белоруссии.
По словам президента, представители оппозиции нацелены на провозглашение "нового правительства", обращение к НАТО и последующее размещение военных контингентов на территории страны.
Фото: army.mil/US Army (Creative Commons CC0 License)
Французы категорически не поддерживают идею Макрона о переброске европейских солдат на Украину
По недавнему опросу, проведенному социологической службой Франции "Elabe", 57% французских граждан считает предложение французского лидера Эммануэля Макрона по отправке вооружённых сил стран ЕС на Украину категорически неправильным.
Лукашенко сообщил о планах оппозиции захватить Кобринский район Белоруссии
Лукашенко высказал опасения относительно планов оппозиции и их сторонников на счет захвата Кобринского района в Белоруссии.
Ивлеевой предъявили обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ и отрицательной оценки СВО
Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и известную телеведущую Анастасию Ивлееву. В самом начале проведения СВО Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram (соцсеть признана экстремистской на территории РФ) опубликовала пост, который дискредитировал Вооруженные силы РФ, а также свидетельствовал об отрицательной оценки СВО.
Бизнесмену Фомину грозит 15 лет за дачу взятки замминистру обороны РФ
Бизнесмену Александру Фомину грозит 15 лет тюремного заключения за дачу взятки замминистру обороны России.