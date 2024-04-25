Белорусские спецслужбы успешно предотвратили атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Литвы, на объекты в Минске, заявил глава КГБ Иван Тертель.

Ранее портал news.info сообщал о высказываниях Александра Лукашенко, выразившего беспокойство относительно возможных действий оппозиции и их сторонников по захвату Кобринского района в Белоруссии.

По словам президента, представители оппозиции нацелены на провозглашение "нового правительства", обращение к НАТО и последующее размещение военных контингентов на территории страны.

Фото: army.mil/US Army (Creative Commons CC0 License)